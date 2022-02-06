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В НАСА рассказали о приближении к Земле крупного астероида

НАСА предупредило о пролете рядом с Землей астероида 2007 UY1 размером со стадион

Фото: НАСА

Астероид размером со стадион приблизится к Земле 8 февраля. Об этом сообщили в НАСА.

150-метровый космический объект 2007 UY1 пролетит мимо планеты на расстоянии более пяти миллионов километров. Это примерно равно 14 расстояниям от Земли до Луны.

Уточняется, что угроза столкновения астероида с Землей отсутствует.

5 февраля в НАСА предупредили о пролете рядом с Землей потенциально опасного астероида 2001 CB21. По подсчетам аэрокосмического агентства, тела в четыре раза выше Эйфелевой башни пролетит вблизи планеты около 11:00 по московскому времени 4 марта.

Марина Совина
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