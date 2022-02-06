Опубликовано видео аварийной посадки американского истребителя пятого поколения

Стали известны детали аварийной посадки американского истребителя пятого поколения F-35 на авианосец «Карл Винсон». Видео, на котором запечатлен момент столкновения, опубликовал Telegram-канал Dambiev.

Самолет ударился о палубу задней частью фюзеляжа, из-за чего резко «клюнул» носом, а затем развернулся поперек палубы. Далее он выпал с корабля за борт. Известно, что в ходе инцидента пострадали семь человек, в том числе пилот истребителя, который успел катапультироваться из кабины.

Инцидент произошел 24 января в Южно-Китайском море. Операцию по подъему утонувшего истребителя спешно организовал Пентагон. Американское военное командование считает, что дорогостоящая и технологичная машина может попасть в руки Китая.

F-35 — один из новейших американских истребителей, его эксплуатация в Вооруженных силах США началась в 2015-2016 годах. По состоянию на январь 2022 года произведено более 760 истребителей этого типа, он стоит на вооружении многих стран НАТО, а также Японии, Южной Кореи и Израиля.

Ранее американское издание Military Watch определило самый боеспособный российский истребитель. По мнению авторов, таким является Су-35С.