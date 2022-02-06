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Редчайшую монету продадут сразу тысячам коллекционеров

Монету с профилем Эдуарда VIII продадут за 20 миллионов рублей четырем тысячам человек

Фото: Rex Features

В Великобритании редчайшую монету первой половины XX века номиналом в один пенс продадут сразу четырем тысячам коллекционеров. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет об образце монеты, на котором отчеканен профиль короля Эдуарда VIII. Пенни должны был пустить в оборот в 1937 году, однако Эдуард VIII отрекся от престола 11 декабря 1936 года, чтобы жениться на Бесси Уоллис Симпсон, и чеканка монет так и не началась. Всего специалистам известно о 50 образцах этого пенни, выпущенных для оценки его дизайна.

Администрация сайта Showpiece.com, готовящая продажу уникального экспоната, оценила его в 200 тысяч фунтов стерлингов (более 20 миллионов рублей), однако монета не достанется одному коллекционеру. Заявленная сумма разделена на четыре тысячи акций, каждая из которых стоит 50 фунтов стерлингов (5,2 тысячи рублей), при этом один человек сможет купить не более 10 процентов акций.

Showpiece.com исповедует принцип совместного владения редкими предметами, дающий возможность коллекционерам, которые не могут позволить себе приобрести лот целиком, стать его совладельцем по доступной цене.

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Представитель организации Дэн Картер уже заявил, что ожидает большого интереса к лоту, так как с пенсом Эдуарда VIII связана «потрясающая история, способная пленить как историков, так и обычных граждан». Продажа акций редкой монеты начнется 8 марта 2022 года.

В январе 2020 года с аукциона была продана другая монета, не вышедшая в широкое обращение из-за отречения Эдуарда VIII. Тогда анонимный британский коллекционер приобрел золотой соверен с профилем монарха за один миллион фунтов стерлингов (103,9 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что кладоискатель нашел рядом с деревней Хемиок в английском графстве Девон золотой пенс времен короля Генриха III. Монета, отчеканенная в XIII веке, позже была продана за несколько сот тысяч фунтов стерлингов.

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Никита Савин
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