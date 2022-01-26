Кладоискатель нашел редчайшую золотую монету и продал ее за 68 миллионов рублей

Кладоискатель нашел на поле вблизи деревни Хемиок в английском графстве Девон редчайшую старинную золотую монету и продал ее на аукционе за 648 тысяч фунтов стерлингов (68,6 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Майкл Ли-Мэллори впервые за десять лет вышел в поле с металлоискателем. Во время поисков мужчина подобрал золотой пенни, на котором изображен король Генрих III в короне и с бородой. Диаметр монеты составляет 21 миллиметр.

Кладоискатель не знал, что монета редкая, пока не опубликовал фотографию находки в Facebook. Ее заметил специалист аукционной компании Spink из Лондона. Оказалось, что известно о существовании всего восьми таких монет. Другие экземпляры находятся в Британском музее в Лондоне, Музее Фицуильяма в Кембридже и частных коллекциях. Эта монета считается первой, найденной за 260 лет, поэтому за нее можно было выручить десятки, если не сотни тысяч фунтов стерлингов.

Нумизматы утверждают, что на монете изображен первый настоящий портрет английского короля со времен Вильгельма I Завоевателя. Реверс монеты украшен крестом, точками и изображениями роз.

На аукционе цена монеты достигла 540 тысяч фунтов стерлингов (57,1 миллиона рублей), а с дополнительными сборами финальная сумма, которую заплатил частный покупатель из Великобритании, составила 648 тысяч фунтов стерлингов (68,6 миллиона рублей). Это мировой рекорд для монеты эпохи Генриха III, и почти самая ценная средневековая английская монета, проданная на аукционе. Покупатель собирается передать монету для экспонирования в музее или другом учреждении.

Ли-Мэллори разделит выручку пополам с владельцем земли, где была найдена монета. Мужчина намерен потратить деньги, чтобы обеспечить детям безбедное будущее. Англичанин посетил могилу Генриха III в Лондоне, чтобы поблагодарить его. «В тот день мое желание исполнилось, и я оказался счастливчиком, который нашел ее. Мне необходимо извиниться перед другими кладоискателями, которые ищут и мечтают», — заявил он.

Генрих III правил Англией с 1216 года до своей смерти в 1272 году. В 1240-х и 1250-х он требовал, чтобы все платежи осуществлялись в золоте, чтобы обеспечить накопления для крупных зарубежных проектов. Но стало очевидно, что они финансово нежизнеспособны, так как стоимость монеты была ниже, чем ее вес в золоте. После смерти Генриха в 1257 году его монеты были переплавлены и заменены на пенни корректного веса.

Ранее сообщалось, что в британском Уэльсе кладоискатель-любитель нашел уникальную средневековую брошь с изумрудом. По мнению экспертов, ее стоимость может достигать 100 тысяч фунтов стерлингов (около 10,5 миллиона рублей).