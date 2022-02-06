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В США заявили о переносе ядерных учений России из-за ситуации с Украиной

FT: Россия перенесла на февраль проведение ядерных учений из-за ситуации вокруг Украины

Фото: РИА Новости

Россия перенесла проведение масштабных ядерных учений на февраль из-за ситуации с Украиной. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источник в конгрессе, передает РБК.

По данным FT, такое мнение высказали на закрытом брифинге в Палате представителей председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и директор Национальной разведки Эврил Хейнс. Издание отмечает, что обычно ядерные учения в России, в том числе и испытания межконтинентальных баллистических ракет, проводятся осенью. Однако президент России Владимир Путин решил перенести их на начало года в качестве предупреждения для НАТО, считают в США.

Ранее в феврале авторы американского издания 19FortyFive Джеймс Рэгланд и Адам Лоутер допустили, что Россия может взорвать тактическую атомную бомбу перед наступающими силами НАТО. По словам обозревателей, США, в отличие от России, не располагают подобным ядерным оружием непосредственно «на поле боя».

Марина Совина
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