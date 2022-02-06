Названы имена российских фигуристов на последний день командного турнира ОИ

Сборная России по фигурному катанию объявила состав на заключительный день командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Он приводится на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В соревнованиях спортивных пар Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева — у одиночниц. Таким образом, замен среди участников турнира не произойдет.

Сборная России лидирует в командном турнире, обгоняя команду США на три очка. В первый день Марк Кондратюк занял третье место в мужской короткой программе, Синицина и Кацалапов — второе место в ритм-танце, а Мишина и Галлямов — второе в короткой программе. Во второй день Валиева выиграла короткую программу у женщин, а Кондратюк занял второе место в произвольной программе.

Оставшиеся дисциплины в командном турнире пройдут 7 февраля. Начало — в 4:30 утра по московскому времени.