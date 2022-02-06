Задержанного из-за аферы с фестивалем фейерверков министра арестовали

Ленинский районный суд Ставрополя до 4 апреля арестовал министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края по делу о превышении должностных полномочий при заключении контракта на проведение фестиваля фейерверков. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела и личность подозреваемого, избрать более мягкую меру пресечения не представляется возможным», — говорится в сообщении.

Суд согласился с позицией прокуратуры и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Министр был задержан 5 февраля, в его отношении возбуждено дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК. Следствие заподозрило чиновника в афере при организации фестиваля фейерверков. В 2021 году он заключил государственный контракт на проведение фестиваля, однако при проверке выяснилось, что описанное в документах мероприятие уже было проведено в рамках контракта от 2020 года. Ущерб краевому бюджету оценили в 25,1 миллиона рублей.