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Российского министра задержали из-за аферы с фестивалем фейерверков

Прокуратура РФ: подозреваемый в превышении полномочий министр туризма Ставрополья задержан

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Подозреваемого в превышении должностных полномочий из-за аферы с фестивалем фейерверков министра туризма Ставропольского края задержали для дальнейшего решения вопроса об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщила прокуратура российского региона, передает ТАСС.

«Подозреваемый в превышении должностных полномочий министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержан органами предварительного следствия для дальнейшего решения вопроса об избрании ему меры пресечения», — пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что по материалам проверки прокуратуры на министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края завели уголовное дело о превышении полномочий по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ.

Следствие заподозрило министра в афере при организации фестиваля фейерверков. В 2021 году он заключил государственный контракт на проведение фестиваля, однако при проверке выяснилось, что описанное в документах мероприятие уже было проведено в рамках контракта от 2020 года. Ущерб краевому бюджету оценили в 25,1 миллиона рублей.

Марина Совина
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