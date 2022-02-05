Российского министра задержали из-за аферы с фестивалем фейерверков

Подозреваемого в превышении должностных полномочий из-за аферы с фестивалем фейерверков министра туризма Ставропольского края задержали для дальнейшего решения вопроса об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщила прокуратура российского региона, передает ТАСС.

«Подозреваемый в превышении должностных полномочий министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержан органами предварительного следствия для дальнейшего решения вопроса об избрании ему меры пресечения», — пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что по материалам проверки прокуратуры на министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края завели уголовное дело о превышении полномочий по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ.

Следствие заподозрило министра в афере при организации фестиваля фейерверков. В 2021 году он заключил государственный контракт на проведение фестиваля, однако при проверке выяснилось, что описанное в документах мероприятие уже было проведено в рамках контракта от 2020 года. Ущерб краевому бюджету оценили в 25,1 миллиона рублей.

