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На российского министра завели дело из-за фестиваля фейерверков

Министра туризма Ставропольского края заподозрили в превышении полномочий
Кирилл Реут

Кирилл Реут. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

По материалам проверки прокуратуры на министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края завели уголовное дело о превышении полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие заподозрило министра в афере при организации фестиваля фейерверков. В 2021 году он заключил государственный контракт на проведение фестиваля, однако при проверке выяснилось, что описанное в документах мероприятие уже было проведено в рамках контракта от 2020 года.

По версии следствия, это повлекло неэффективное расходование бюджетных средств. Кроме того, при формировании цены нового контракта министр велел сфальсифицировать коммерческие предложения. Стоимость контракта оказалась завышена в 10 раз.

Ущерб краевому бюджету оценили в 25,1 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

Также прокуратура и ФСБ продолжают проверять исполнение других многомиллионных контрактов, заключенных министерством туризма Ставропольского края с 2019 по 2021 год.

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Мария Рубникович
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