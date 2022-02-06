В США назвали ограничение «устаревшего» российского МиГ-29

Российский истребитель четвертого поколения МиГ-29, невероятно популярный в вооруженных силах десятков стран, «устарел» и имеет ограничение, пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Кайл Мизоками.

Недостатком самолета автор называет его двигатели, которым нужно много топлива. Из-за этого, по мнению обозревателя, МиГ-29 «не хватает скорости и маневренности по сравнению с другими истребителями этого же класса».

Мизоками утверждает, что во время холодной войны МиГ-29 был маневреннее американского F-16 Fighting Falcon. «Но проблемы с обслуживанием и меньшая дальность полета не позволяли ему доминировать в воздушном пространстве», — говорится в публикации.

Автор напоминает, что в 1980-е МиГ-29 имел старомодную приборную панель, не позволявшуюся пилотам сконцентрироваться на воздушном бою, и не имел возможности воздушной дозаправки, позволяющей увеличить дальность полета истребителя. Одним из достоинств самолета называется ракета Р-37 класса «воздух-воздух».

Мизоками уверен, что «русские, вероятно, не собираются заказывать больше МиГ-29, поскольку самолет уже устарел».

В январе Military Watch привело одну из версий, объясняющих покупку в 1980-х годах Китаем у СССР истребителей Су-27 вместо МиГ-29. Как пишет издание, советская сторона могла поменять свою позицию, касающуюся возможности экспорта Су-27, в процессе совместного распития алкогольных напитков с китайской.