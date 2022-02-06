Многолетнее сохранение монархии в Великобритании объяснили

Многолетнее сохранение монархии в Великобритании возможно благодаря тому, что королева Елизавета II постоянна, в отличие от приходящих и уходящих политиков. Об этом в разговоре с РИА Новости заявила королевский биограф, профессор современной истории Букингемского университета Джейн Ридли.

«Я думаю, что Британия просто думает, что ей нужна монархия в XXI веке. И я думаю, что существование монархии придает шарм и колорит жизни нации. Мне кажется, что королева создала очень важную роль посредника, фигуры с огромным авторитетом, которая служит народу. Она постоянна, в отличие от политиков, которые приходят и уходят», — сказала Ридли.

Биограф также считает, что правление Елизаветы II уникально не только длительностью, но и тем, что она смогла примирить демократию с монархией, находясь у власти в сложные исторические периоды. Ридли отметила, что королева выстроила монархию по примеру своего отца и прадеда.

Пик популярности королевы Елизаветы II придется на масштабные торжества, запланированные на начало июня, и британцы смогут поблагодарить ее за 70 лет служения народу, считает Ридли. Она не смогла спрогнозировать, будет ли таким же популярным ее наследник, принц Чарльз, однако предположила, что после смерти королевы монархии в Великобритании вряд ли придет конец. По ее мнению, Чарльз попытается реформировать монархию в определенном направлении.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца короля Георга VI. В 2022 году она устроила прием в Сандрингемском дворце в честь 70-летия нахождения на престоле. Во время приема королева встретилась с представителями местной организации и жителями окрестных деревень в графстве Норфолк. Это крупнейший публичный прием, который Елизавета II посетила с октября прошлого года.