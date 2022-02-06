Елизавета II пошутила во время празднования платинового юбилея правления

Королева Елизавета II разрезала торт по случаю 70-летия с момента вступления на престол. Об этом сообщает Daily Express.

Торжественное мероприятие прошло в Сандрингемском дворце. Во время приема монаршая особа встретилась с представителями местной организации и жителями окрестных деревень в графстве Норфолк. Это крупнейший публичный прием, который Елизавета II посетила с октября прошлого года.

Уточняется, что бисквитный торт «Виктория» был украшен символикой платинового юбилея. При этом 95-летняя королева не стала отрезать кусок кондитерского изделия. «Думаю, я просто воткну в него нож. А закончит пусть кто-нибудь другой», — с юмором отметила она.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI.

Ранее Елизавета II официально объявила имя следующей королевы. В послании Букингемского дворца, приуроченном к 70-летнему юбилею монарха на британском троне, говорится, что после того, как сын принц Чарльз взойдет на престол, его жена Камилла станет королевой-консортом. Елизавета II также выразила надежду, что граждане королевства окажут будущей королеве такую же поддержку, какую сейчас оказывают ей.

Летом 2021 года Елизавета II на вечере в рамках саммита «Большой семерки» (G7) в графстве Корнуолл разрезала торт церемониальным мечом. Как отмечает портал Daily Mail, меч ей принес Эдвард Болито, лорд-лейтенант Корнуолла. Когда адъютант отметил, что для торта есть нож, королева ответила ему: «Я знаю, что есть, но так необычнее».