Названы шесть длительных симптомов омикрон-штамма

Британские врачи назвали шесть длительных симптомов омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет Express со ссылкой на результаты исследования британских ученых из организации Zoe COVID Symptom Study.

Специалисты отметили, что некоторые из симптомов способны сохраняться очень долго.

Так, в списке оказались «ковидные пальцы» — красный, фиолетовый или синеватый цвет пальцев ног, сопровождающийся зудом или волдырями у зараженных омикрон-штаммом. При этом такой симптом характерен и для других вариантов коронавируса.

Кроме того, врачи отметили, что при омикроне возможно потрескивание и воспаление на губах. Другой симптом — сухость кожи, похожая на экзему, на шее и груди. «Обычно она довольно розовая и очень зудит. Она может появиться в любой момент во время или после заражения и обычно долго не проходит», — уточнили доктора.

Сыпь, похожая на потницу, и сыпь, характерная для крапивницы, являются еще двумя симптомами омикрон-штамма коронавируса. Она может не проходить неделями. Также зараженные сообщают о пурпурных и красных выпуклых болезненных пятнах, похожих на последствия обморожения.

Ранее британские ученые заявили, что несмотря на то, что во время вспышки омикрон-штамма коронавируса пациенты стали чаще жаловаться на расстройство желудка, этот недуг является обманчивым симптомом.