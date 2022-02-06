В российском регионе приостановили плановый прием в поликлиниках

Департамент здравоохранения Тюменской области сообщил, что в поликлиниках региона временно приостановили плановый прием, пациентов переносят на более поздние сроки. Соответствующая информация в воскресенье, 6 февраля, опубликована в Telegram-канале информационного центра правительства российского региона.

Уточняется, что медперсонал привлечен для оказания экстренной и неотложной помощи пациентам с вирусными инфекциями. Данные меры не распространяются на ситуации, когда пациенту, например, с онкологическим или кардиологическим заболеванием, требуется непрерывное наблюдение врача.

2 февраля стало известно, что власти Ульяновской области из-за ситуации с коронавирусом также временно приостановили плановые медицинские осмотры, диспансеризацию и работу дневных стационаров.

Ранее аналогичные меры приняли в Калининградской области: из-за COVID-19 в регионе временно перестали оказывать плановую медпомощь.