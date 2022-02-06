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В российском регионе приостановили плановый прием в поликлиниках

Депздрав Тюменской области временно приостановил плановый прием пациентов в поликлиниках

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Департамент здравоохранения Тюменской области сообщил, что в поликлиниках региона временно приостановили плановый прием, пациентов переносят на более поздние сроки. Соответствующая информация в воскресенье, 6 февраля, опубликована в Telegram-канале информационного центра правительства российского региона.

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Уточняется, что медперсонал привлечен для оказания экстренной и неотложной помощи пациентам с вирусными инфекциями. Данные меры не распространяются на ситуации, когда пациенту, например, с онкологическим или кардиологическим заболеванием, требуется непрерывное наблюдение врача.

2 февраля стало известно, что власти Ульяновской области из-за ситуации с коронавирусом также временно приостановили плановые медицинские осмотры, диспансеризацию и работу дневных стационаров.

Ранее аналогичные меры приняли в Калининградской области: из-за COVID-19 в регионе временно перестали оказывать плановую медпомощь.

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Евгения Куликова
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