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В российском регионе приостановят плановую медпомощь из-за коронавируса

Из-за COVID-19 в Калининградской области временно перестанут оказывать плановую медпомощь

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Калининградской области заявили, что временно перестанут оказывать плановую медицинскую помощь, пишет РИА Новости.

По информации агентства, оказание плановой амбулаторной и стационарной медпомощи в российском регионе будет приостановлено из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее в Санкт-Петербурге приостановили профилактические медицинские осмотры и диспансеризации определенных групп взрослого населения, проведение медосмотров детей и плановую медпомощь взрослым в амбулаторных условиях из-за COVID-19. Сообщалось, что исключения составят пациенты с заболеваниями, при которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния, а также угрозу жизни или здоровью.

Марина Совина
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