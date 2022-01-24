В российском регионе приостановят плановую медпомощь из-за коронавируса

Власти Калининградской области заявили, что временно перестанут оказывать плановую медицинскую помощь, пишет РИА Новости.

По информации агентства, оказание плановой амбулаторной и стационарной медпомощи в российском регионе будет приостановлено из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее в Санкт-Петербурге приостановили профилактические медицинские осмотры и диспансеризации определенных групп взрослого населения, проведение медосмотров детей и плановую медпомощь взрослым в амбулаторных условиях из-за COVID-19. Сообщалось, что исключения составят пациенты с заболеваниями, при которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния, а также угрозу жизни или здоровью.