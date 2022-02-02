В российском регионе из-за коронавируса приостановили медосмотры

В Ульяновской области из-за ситуации с коронавирусом временно приостанавливают плановые медицинские осмотры и диспансеризацию, а также работу дневных стационаров. Об этом в среду, 2 февраля, сообщается на сайте Минздрава российского региона.

Уточняется, что временно свободные медицинские работники будут направлены на помощь коллегам в первичное звено. При этом вся экстренная помощь сохранена в полном объеме, отметил министр здравоохранения Ульяновской области Александр Гашков.

21 января стало известно, что из-за ситуации с COVID-19 профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию определенных групп взрослого населения, а также медосмотры детей и плановую медпомощь взрослым в амбулаторных условиях временно приостановили в Санкт-Петербурге.

Позднее аналогичные меры приняли власти Калининградской области.