В Совфеде отреагировали на предложение Госдепа верить на слово разведслужбам США

Сенатор Алексей Пушков заявил, что даже американские журналисты начали сомневаться в подлинности данных, предоставляемых властями США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ооо, верить на слово разведслужбам США! Какое прелестное и трогательное предложение! Неудивительно, что корреспондент Associated Press Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной "лапше" про русских на брифинге Госдепа», — написал Пушков.

Так Пушков отреагировал на слова пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса, предложившего журналистам верить на слово правительству страны после того, как те попросили его предъявить доказательства утверждений о планах России совершить провокацию с фейковым видео нападения Украины.

Сенатор также процитировал Мэтта Ли: «Сказал: "Я давно в этом варюсь. Уже было оружие массового поражения у Ирака, и много чего еще было..." Имея в виду, что много чего на самом деле не было из того, что Госдеп предлагал считать правдой. И попросил доказательства».

В пример Пушков привел случай, когда представители Госдепартамента с уверенностью заявляли о зариновой атаке в сирийском городе Дума, однако британские журналисты выяснили, что это была постановка «Белых касок», а их «фейковую активность» спонсировали спецслужбы Британии и США.

«"Чего вы от меня хотите, Мэтт?" — робко и неуверенно спросил недоверчивого корреспондента обычно демонстративно напористый представитель Госдепа. Мэтт хотел одного — доказательств. Но их, как всегда, не было», — заключил Пушков.