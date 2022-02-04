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США предложили верить на слово их утверждениям о провокации России на Украине

Нед Прайс предложил верить на слово заявлениям Госдепа о провокации России на Украине
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Reuters

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства утверждений о якобы планах России совершить провокацию с фейковым видео нападения Украины, верить на слово американскому правительству. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Прайса, обвинения Вашингтона представляют собой рассекреченные данные разведки, к которым нечего добавить, чтобы не скомпрометировать источники и методы получения информации. «Если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США, британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки», — заявил Прайс главе пула Госдепа Мэтту Ли.

В ответ Ли потребовал от Прайса рассекреченной информации кроме той, которую преподносит пресс-секретарь Госдепа. Прайс выразил сожаление о том, что журналист ставит ее под сомнение, подчеркнув, что она предается огласке, чтобы «сдержать» Россию. «Если русские не дадут этому хода, это не является ipso facto (в силу самого факта) признаком того, что у них не было таких планов», — сказал он.

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На это Ли парировал, что заявления Госдепа недоказуемы. «Какие у вас есть подтверждения, что русские вообще такое планируют? Я не говорю, что это не так. Но вы просто выходите, говорите это и ждете, что мы поверим, не увидев ни намека на доказательства», — заявил журналист.

Ранее представитель Пентагона США Джон Кирби заявил, что Россия собирается инсценировать атаку со стороны Киева или разведывательных сил против суверенной российской территории или против русскоязычного населения, чтобы оправдать свои действия и «выпустить очень графическое пропагандистское видео». Позже постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов опроверг планы Москвы сфабриковать предлог для вторжения на Украину.

В последние месяцы на Западе и в Киеве все чаще звучат заявления о том, что Россия планирует вторгнуться на Украину. В Москве наличие каких-либо агрессивных планов в отношении республики отрицают.

Марина Совина
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