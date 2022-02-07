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Захарова обратила внимание на сигналы о готовящейся провокации на Украине

Представитель МИД РФ Захарова предположила, что на Западе и Украине готовятся к провокации

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Материалы о том, что Россия якобы готовится к вторжению на Украину, которые публикуются в иностранных СМИ, могут быть сигналами о готовящейся провокации со стороны Запада. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитату приводит РИА Новости.

В частности, дипломат указала на статью Bloomberg, которая по ошибке появилась на сайте агентства. В ней говорилось о «начале вторжения» России на Украину. Позже издание извинилось за публикацию ложных данных.

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По словам Захаровой, подобный материал в любом случае должен пройти внутренние редакционные фильтры. «Явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан. Вот этот фальстарт Bloomberg, который выдал заголовок о том, что вторжение России на Украину уже состоялось, говорит о том, что все сценарии на столе», — предположила она.

Позже агентство Bloomberg извинилось за публикацию ложных данных. Там уточнили, что уже расследуют обстоятельства того, как такой ложный и провокационный материал мог появиться на сайте.

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Виктория Кондратьева
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