Россиян предупредили о смертельной опасности бани и сауны после COVID-19

После перенесенного коронавируса не стоит посещать бани и сауны в течение месяца, так как это может привести к инфарктам или инсультам. О такой смертельной опасности россиян предупредил профилактолог, доктор медицинских наук Сергей Токарев и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщает Ura.ru.

«Перегревание может спровоцировать гипертонические кризы, сосудистые нарушения, обострения варикозной болезни и другие проблемы», — заявил Токарев.

Он назвал посещение бань и саун серьезной нагрузкой на организм и призвал не ходить в эти места при невралгических и сердечно-сосудистых осложнениях после COVID-19.

Иммунолог Болибок подчеркнул, что при коронавирусе нарушается свертываемость крови, поэтому бани и сауны опасны — они могут привести к тромбозам.

«Человек идет в баню или в сауну, он там потеет, происходит обезвоживание, кровь сгущается, а это увеличивает вероятность образования тромбов, дальше идут нарушения мозгового кровообращения, затуманенность, тахикардия», — сказал Болибок.

Ранее врач Александр Мельников назвал запрещенные для лечения коронавируса дома препараты. По его словам, при лечении нельзя применять антибиотики, антикоагулянты и антиагреганты.