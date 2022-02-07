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В Турции предрекли «смерть» НАТО в случае расширения на восток

Генсек турецкой партии Vatan Перинчек предрек «смерть» НАТО в случае расширения на восток

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Генсек турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек предрек «смерть» НАТО в случае расширения Североатлантического альянса на восток. Его слова приводит в понедельник, 7 февраля, РИА Новости.

«На самом деле расширение альянса является угрозой для самого НАТО, приведет к его "смерти". Там яма, пропасть для НАТО. Визиты [президента России Владимира] Путина в Китай и Турцию — это своего рода "могила" для НАТО, поэтому он исторически важен», — сказал он.

4 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ждет от стран Запада четкого ответа по вопросу того, как они понимают принцип неделимости безопасности.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров выразил озабоченность позицией США и стран НАТО по неделимости безопасности. Он подчеркнул, что ответ на его послание не должен занять много времени, так как речь идет о понимании, на основании которого государства альянса подписали соответствующие обязательства.

Марина Совина
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