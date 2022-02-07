Найден способ создания эффективной вакцины против ВИЧ

Ученые Вистаровского института в США нашли новый способ создания антигенов, который может помочь в разработке вакцины против ВИЧ. Так называемый нативный тример подходит для выработки нейтрализующих антител, важных для борьбы с вирусом иммунодефицита. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communication.

Ранее для выявления антител при использовании вакцин-кандидатов проводились дорогостоящие эксперименты на животных моделях. Ключевой мишенью для нейтрализующих антител являются белок вирусной оболочки ВИЧ (Env), однако для получения вакцины требуется, чтобы этот белок находился в своей естественной форме, называемой нативным тримером (NLT). Только в этом случае могут быть созданы белковые иммуногены — компоненты вакцины против ВИЧ, индуцирующие мощный иммунный ответ.

Однако эксперименты с иммунизацией с помощью NTL показали, что выработки антител не происходят. В новой научной работе исследователи закодировали последовательность Env в ДНК и обнаружили, что в организме мышей этот белок формирует правильный нативный тример, который индуцирует нейтрализующие антитела. Кроме того, увеличивалась выработка Т-лимфоцитов CD4+ и CD8+.

Результаты криоэлектронной микроскопии показали, что антитела связываются с эпитопом (сегментом антигена, вызывающим иммунный ответ), называемым C3V5. Известно, что антитела, связывающиеся с C3V5, защищают животных от инфекции SHIV, которая является близким родственником ВИЧ. Таким образом, заключают исследователи, доставка иммуногенов с помощью ДНК-носителя внутрь организма может служить эффективным инструментом для создания вакцин против вируса иммунодефицита человека.