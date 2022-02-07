Задумавший «взрыв» здания ФСБ в Minecraft школьник заявил о давлении и угрозах

Школьник, задумавший в шутку «взорвать» здание ФСБ в Minecraft, рассказал в своем последнем слове на суде в Канске об угрозах со стороны силовиков и давлении на мать. В ближайшие дни ему будет вынесен приговор. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает «Новая газета».

Дмитрий (имя изменено в соответствии с законодательством), один из подростков, которые планировали в шутку «взорвать» здание ФСБ в игре Minecraft, в последнем слове заявил о давлении, которое оказывали силовики на его мать. По его словам, они говорили женщине, что «у нее денег не хватит на платного адвоката». Кроме того, в дни, когда у нее не получалось прийти к сыну и передать что-либо, силовики приносили Дмитрию канцелярские принадлежности и намекали, что «она плохая» и потому не приходит к нему, отметил подросток.

Дмитрий считает, что по его делу следствие проведено недобросовестно: «…Облегчив себе работу, просто выбили у моих друзей явки под давлением. А когда они поняли, что я не признаюсь в том, что они хотят, появились все плохие характеристики, оговоры друзей, чтоб сломать меня морально, чтоб для стражи был мотив, что я плохой и должен сидеть».

Ранее сообщалось, что гособвинитель попросил 1-й Восточный окружной военный суд назначить троим школьникам из Канска разные сроки. Дмитрию — девять лет лишения свободы, двоим другим несовершеннолетним фигурантам — по шесть с половиной лет воспитательной колонии. На всех троих также предлагается наложить штраф — по 50 тысяч рублей.

О создании террористического сообщества и намерениях троих школьников из Канска в шутку «взорвать» здание спецслужбы в компьютерной игре Minecraft сообщили сотрудники ФСБ в 2020 году. В чате подростков силовики нашли не только озвученные планах, но и инструкции по изготовлению светошумовых гранат, призывы к партизанству. До августа 2021 года подростки сидели в изоляторе.