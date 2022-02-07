Раскрыта дата презентации Apple

Apple проведет мероприятие с анонсом iPhone SE и других гаджетов 8 марта. Об этом сообщает издание MacRumors.

Согласно источникам автора Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), весенняя презентация Apple состоится 8 марта. Анонс пройдет в онлайн-формате — как и предыдущие демонстрации устройства американского IT-гиганта. Специалист полагает, что главным продуктом мероприятия окажется бюджетный смартфон iPhone SE третьего поколения. Кроме того, будет представлен обновленный планшет iPad Air.

Из раскрытых Гурманом данных также следует, что в эту дату Apple может представить как минимум один компьютер. Это будет настольный девайс Mac mini с обновленным процессором M1 Pro или M1 Max. В разработке еще присутствует 27-дюймовый iMac, однако чип для моноблока появится только в сентябре.

Всего в 2022 году Apple собирается представить минимум четыре новых компьютера — ультрабук MacBook Air, недорогой 13-дюймовый MacBook Pro, 24-дюймовый iMac и Mac mini начального уровня. В доступном MacBook Pro не будет сенсорной панели Touch Bar и продвинутого дисплея ProMotion.

Новый iPhone SE должен получить 4,7-дюймовый IPS-экран, чип Apple A15 Bionic, поддержку работы в сетях пятого поколения, одинарную камеру.

Ранее источники издания 91mobiles сообщили, что iPhone SE третьего поколения получил сертификацию для продажи в Индии. На местном рынке аппарат будет оценен в 300 долларов, или около 23 тысяч рублей.