Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыта стоимость iPhone SE

Инсайдеры: iPhone SE оценят примерно в 300 долларов

Фото: Wachiwit / Shutterstock

Стоимость нового смартфона iPhone SE будет начинаться с 300 долларов (около 23 тысяч рублей). Об этом сообщает издание 91mobiles.

Данные о стоимости девайса раскрыли близкие к Apple источники из Индии, где новые аппараты уже были сертфицированы. Вероятно, для других регионов цены будут скорректированы.

Также в Индии были одобрены для продажи две новые модели планшета iPad, точные названия и характеристики гаджетов не сообщаются.

Смартфоны SE были зарегистрированы в базе местного регулятора под наименованиями A2595, A2783 и A2784. «Хотя наши источники не упомянули точное маркетинговое название телефона, мы можем с уверенностью предположить, что это будет iPhone SE третьего поколения, о котором давно ходят слухи», — подчеркнули авторы.

Будущий iPhone SE должен получить 4,7-дюймовый IPS-дисплей, чип Apple A15 Bionic, одинарную камеру, поддержку работы в сетях пятого поколения. Анонс аппарата ожидается в марте-апреле.

Ранее аналитики Mozillion составили рейтинг самых ожидаемых смартфонов 2022 года. Новый iPhone SE оказался на третьей позиции топа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
США перебросят тысячи военных к границам России
Москвич нашел способ увеличить этажность квартиры
Британца посадили на 40 лет за убийство бывшей девушки и ее сына-аутиста
Люди с покрытыми тату телами назвали самые болезненные места для рисунков
Стало известно о массовом желании россиян получить вакцину за границей
Осужденные в России по делу об аргентинском кокаине обжаловали приговор
Попова оценила опасность «стелс-омикрона» для России
Россияне назвали главные источники средств на покупку жилья
Охотник застрелил годами похищавшего скот огромного аллигатора
Европа собралась усложнить ситуацию с новым налогом для России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.