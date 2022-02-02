Раскрыта стоимость iPhone SE

Стоимость нового смартфона iPhone SE будет начинаться с 300 долларов (около 23 тысяч рублей). Об этом сообщает издание 91mobiles.

Данные о стоимости девайса раскрыли близкие к Apple источники из Индии, где новые аппараты уже были сертфицированы. Вероятно, для других регионов цены будут скорректированы.

Также в Индии были одобрены для продажи две новые модели планшета iPad, точные названия и характеристики гаджетов не сообщаются.

Смартфоны SE были зарегистрированы в базе местного регулятора под наименованиями A2595, A2783 и A2784. «Хотя наши источники не упомянули точное маркетинговое название телефона, мы можем с уверенностью предположить, что это будет iPhone SE третьего поколения, о котором давно ходят слухи», — подчеркнули авторы.

Будущий iPhone SE должен получить 4,7-дюймовый IPS-дисплей, чип Apple A15 Bionic, одинарную камеру, поддержку работы в сетях пятого поколения. Анонс аппарата ожидается в марте-апреле.

Ранее аналитики Mozillion составили рейтинг самых ожидаемых смартфонов 2022 года. Новый iPhone SE оказался на третьей позиции топа.