Захарова сравнила Украину, Британию и США с персонажами «Кавказской пленницы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила власти Украины, Великобритании и США с персонажами комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» Трусом, Балбесом и Бывалым. Ее слова приводит РИА Новости.

«Помните этот кадр из фильма Гайдая "Кавказская пленница"? Там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой — Лондон», — заявила дипломат.

Она также отмечала: материалы о том, что Россия якобы готовится к вторжению на Украину, которые публикуются в иностранных СМИ, могут быть сигналами о готовящейся провокации со стороны Запада. «Явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан. Вот этот фальстарт Bloomberg, который выдал заголовок о том, что вторжение России на Украину уже состоялось, говорит о том, что все сценарии на столе», — предположила она, комментируя статью Bloomberg, которая по ошибке появилась на сайте агентства. В ней говорилось о «начале вторжения» России на Украину. Позже издание извинилось за публикацию ложных данных.