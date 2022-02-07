Синоптик дал прогноз на лето в России

В России лето 2022 года будет засушливым и жарким. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Радио России», передает «Радиоточка НСН».

«В этом году теплый сезон будет как минимум на несколько градусов выше многолетних климатических значений и с элементами засушливости. То есть лето будет теплее и суше, чем оно должно быть на самом деле», — сказал синоптик.

Он подчеркнул, что точность прогноза на летний период составляет 60-70 процентов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки наступления весны в России. По его словам, в Москву и на юг Урала она придет в третьей декаде марта. В это время ожидается плюсовая температура, тогда же начнет сходить снег.