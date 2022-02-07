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Малафеев рассказал о недвижимости в Испании

Футболист Вячеслав Малафеев рассказал, что владеет квартирой в Испании

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Бывший футболист сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, что владеет недвижимостью в Испании. Он поделился подробностями в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Во время разговора Малафеев отметил, что изучает иностранные языки. Вместе с журналисткой он обменялся некоторыми фразами на испанском, отметив, что владеет квартирой в Испании. Жилье находится между городами Валенсия и Барселона. Другие подробности спортсмен не раскрыл.

Изначально Джугелия думала, что недвижимость футболиста расположена в Севилье. Журналистка также владеет квартирой в Испании — в муниципалитете Гава.

Ранее о недвижимости в Европе рассказала актриса и телеведущая Татьяна Веденеева. Она владеет дачей на юге Франции рядом с Монако и Альпами. По словам артистки, оттуда можно добраться до Испании за два часа.

Нина Ташевская
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