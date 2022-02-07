Раскрыты подробности о десяти новых станциях МЦД

В 2022 году откроется еще десять станций Московских центральных диаметров (МЦД). Подробности проектов раскрыл в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Продолжается строительство новых и реконструкция действующих станций, десять из которых мы планируем открыть в этом году», — рассказал градоначальник. На МЦД-2 «Курско-Рижский» откроются два крупных транспортных узла: Печатники и Марьина Роща. Печатники объединит МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ), а на Марьиной Роще можно будет совершить пересадку между МЦД-2 и Люблинско-Дмитровской линией, а в будущем — между БКЛ и МЦД-4.

Станция Минская откроется в составе МЦД-4 (Киевское направление МЖД). Транспортно-пересадочный узел объединит Солнцевскую линию и наземный транспорт. Еще пять станций МЦД-4 будут открыты после завершения реконструкции. Остановку пригородных электричек Очаково превратят в вокзал с надземным вестибюлем.

Остановка пригородных электричек Мещерская тоже станет вокзалом с двумя платформами, а уже существующий тоннель удлинят, сделав из него пассажирский терминал с кассами, турникетами, эскалаторами и лифтами. На станции Переделкино также появятся две островные платформы с навесами и будет создан подземный вестибюль. В 2022 году планируется завершить реконструкцию и соседней станции — Лесной городок.

На станции Толстопальцево реконструируют платформу и построят подземный переход, на диаметре МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» завершат реконструкцию еще двух станций, а на станции Тимирязевская появятся две новые платформы с навесами на всю длину и пассажирский терминал. В 2022 году завершится проект создания транспортно-пересадочного узла Окружная, объединяющего МЦД, МЦК и Люблинско-Дмитровскую линию метро.

Ранее в январе сообщалось, что на МЦД и МЦК заработает система оплаты проезда с помощью сканирования лица FacePay. Такой способ оплаты станет доступен уже в 2022 году на МЦК и в 2023 — на МЦД. Частично систему могут начать применять и в наземном городском транспорте.