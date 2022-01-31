Назван срок запуска нового способа оплаты проезда на МЦК и МЦД

Система оплаты проезда с помощью сканирования лица FacePay заработает на Московском центральном кольце (МЦК) в 2022 году. Срок запуска нового способа оплаты проезда в беседе с РИА Новости назвал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам заммэра, такая система оплаты не реализована в подобном масштабе ни в одном городе мира. В отличие от МЦК, запустить систему на Московских центральных диаметрах (МЦД) планируют в 2023 году. Частично ее будут применять в наземном городском транспорте.

На данный момент в системе зарегистрированы около 70 тысяч пользователей. Около 5,5 тысячи пассажиров пользуются сервисом в рабочий день. Программа распознает лицо даже в маске. Власти планируют, что в ближайшие два-три года доля пользователей увеличится до 15 процентов.

«Вы заходите в метро, ни к чему не прикасаетесь при входе, при оплате проезда. Система вас узнает, и вы свободно проходите дальше. На мой взгляд, это очень безопасно сейчас, в период пандемии», — заявил Ликсутов.

FacePay заработала на всех станциях метро в столице в октябре 2021 года. В общей сложности систему запустили более чем на 240 станциях. Для подключения FacePay пассажирам предложили зарегистрироваться в приложении, загрузив туда свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка».