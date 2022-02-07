Сборная России упрочила лидерство в командном турнире ОИ по фигурному катанию

Российская спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов победила в произвольной программе на командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За прокат ученики Тамары Москвиной набрали 145,20 балла. Они откатались без грубых ошибок, за исключением падения, которое случилось на выезде с поддержки. Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (139,60 балла), третье — китайцы Чэн Пэн и Ян Цзинь (131,75).

Таким образом, сборная России упрочила лидерство перед выступлением танцевальных пар и одиночниц, в активе отечественной команды 55 очков. На счету команд Японии и США — по 48.