Женщина пережила смерть матери и стала успешной фитнес-моделью в 52 года

Жительница Лестершира рассказала о том, как построила успешную карьеру фитнес-модели в 52 года после смерти близкого человека. Ее историю публикует The Sun.

По словам 54-летней фитнес-модели Полы Теннант (Paula Tennant), в августе 2018 года ее мать скоропостижно умерла от аневризмы головного мозга. Чтобы заглушить боль от утраты, женщина начала ежедневно употреблять алкоголь и курить, что впоследствии усугубило ее самочувствие.

На тот момент Теннант работала визажистом, но после беседы с супругом она оставила свое дело и занялась ментальным и физическим здоровьем. «Будучи худощавой от природы, я ненавидела свое отражение в зеркале. Я курила, выпивала, ела то, что мне нравится, и никогда не занималась спортом. Я надеялась, что новый образ жизни поможет мне двигаться вперед после трагедии. В интернете я наткнулась на турнир по бодифитнесу, в котором была категория для людей старше 45 лет», — поделилась она.

По ее словам, в состязании UFE Open Bikini Masters участвовали женщины с атлетичным телосложением. Судьи оценивали их мышцы, процент жировых отложений, а также то, как они появлялись на подиуме. До конкурса оставалось всего девять месяцев, и, заручившись поддержкой близких, героиня материала записалась на индивидуальные тренировки в фитнес-зале и начала подготовку.

«Я тренировалась, брала уроки позирования с тренером, чтобы отточить свою презентацию для соревнований. Я также пересмотрела свой рацион: в нем появились белковый йогурт, овсяные лепешки с черникой, тунец с бурым рисом и салатом, а также курица, овощи и батат. По прошествии нескольких месяцев я поняла, что у меня проявились настоящие шесть кубиков пресса. Я очень гордилась собой», — отметила Теннант.

Первое соревнование прошло в сентябре 2019 года в Лондоне. Героине материала удалось стать призером. Позже она завела аккаунт в Instagram, чтобы мотивировать себя и показать другим, что возраст не является помехой для того, чтобы сохранить тело в хорошей форме. Следующий конкурс принес модели серебряную медаль.

«Занятие собой спасло меня от самого мрачного периода, который я когда-либо переживала, и теперь я нахожусь в отличной форме и чувствую себя лучше, чем когда-либо», — заключила женщина.

В январе 62-летняя модель в бикини раскрыла секрет своей молодости. Лесли Карлтон регулярно позирует для журналов, каталогов модной одежды и телевизионной рекламы. Помимо этого, она стала самой взрослой претенденткой на победу в конкурсе бикини издания Sports Illustrated. «Я прислушалась к совету своей бабушки. Она была танцовщицей и ела здоровую пищу небольшими порциями каждые два-три часа», — призналась она.