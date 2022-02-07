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Зампостпреда России при ООН осудил создающие «помехи миру» западные санкции

Зампостпреда России при ООН Полянский назвал единственно легитимные санкции в мире

Фото: Pixabay.com

Москва рассматривает односторонние санкции как вторжение в прерогативы Совета Безопасности ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя России при международной организации Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

По его словам, ограничительные меры «создают помехи миру». Политик назвал ограничения, принимаемые Совбезом ООН, единственно легитимными. Полянский напомнил, что отдельные страны и объединения начали применять практику односторонних санкций. «Рассматриваем таковые в качестве вторжения в прерогативы совета, которые создают помехи по обеспечению мира», — осудил он политику Запада.

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Полянский уточнил, что такая риторика говорит о желании западных стран вмешиваться во внутренние дела других государств. Это подрывает нормы и институты международного права, уверен политик.

Ранее сообщалось, что США подготовили санкции против российских элит и членов их семей. Включенные в список лица входят в «ближний круг Кремля».

Алия Шарафутдинова
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