На Украине объявили набор в партизаны

На Украине объявили набор в партизанское движение для противостояния российским спецслужбам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель организации «Честь нации» в Виннице Вадим Кудияров.

По словам Кудиярова, именно сейчас страна особенно нуждается в партизанском движении. «Создание закрытой сети грамотно подготовленных бойцов, позволит украинским войскам значительно усилить свои позиции, в том числе и в борьбе со спецслужбами РФ, которые, знаем, активно работают на территории Украины», — написал он.

Украинцы, решившие вступить в партизаны, получат начальную военную и доврачебную подготовку, а также смогут присоединиться к программе обучения диверсионных групп в составе боевых частей партизанского движения. Набор открыт для всех активных граждан Украины, о каких-либо ограничениях автор не упоминает.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена сообщило, что в случае вторжения России украинские партизаны могут получить от США ПЗРК Stinger. С помощью этого оружия, отмечает собеседник издания, они смогут сбивать российские самолеты и беспилотники.