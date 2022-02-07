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Российский педофил пытался помириться с жертвой нападения за 200 тысяч рублей

Россиянин получил восемь лет колонии за попытку изнасилования 17-летней племянницы

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Тюменской области к восьми годам колонии за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней был приговорен 47-летний россиянин. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает Ura.ru.

По данным издания, в день преступления 17-летняя племянница приехала в гости к дочери насильника и осталась ночевать. Напившийся алкоголя россиянин зашел в спальню и забрался к девушке под одеяло, после чего попытался над ней надругаться. Жертве удалось вырваться, укусив мужчину в плечо, после чего она убежала и заперлась в комнате сестры. Девушки вызвали полицейских, и мужчину задержали. После он пытался помириться с семьей жертвы с помощью телеграммы и 200 тысяч рублей.

Задержавшим его силовикам он признался, что удерживал племянницу в постели насильно, а дверь в комнату дочери вышиб, потому что очень хотел извиниться.

21 января сообщалось, что в Москве задержан россиянин, заподозренный в насилии над несовершеннолетней падчерицей.

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Владимир Седов
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