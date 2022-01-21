Задержан насиловавший на протяжении трех лет падчерицу россиянин

В Москве задержан россиянин, заподозренный в насилии над несовершеннолетней падчерицей. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, мужчина начал совершать свои преступления в 2015 году, когда малолетней дочери его жены еще не исполнилось 14 лет. Он регулярно совершал преступления на протяжении трех лет — вплоть до 2018 года, однако мать девочки обратилась в правоохранительные органы лишь в конце января 2022 года. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее 21 января сообщалось, что в Саратовской области педофила приговорили к 16 годам тюрьмы за изнасилование детей. Дети долгое время не рассказывали родителям о произошедшем. В суде удалось доказать восемь фактов изнасилования детей, которым не было и 14 лет.