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Стало известно о жизни подаренного школьнице ретривера от Путина

Подаренный Путиным ретривер Дара помог социализироваться девочке с аутизмом из Обнинска

Кадр: Telegram-канал «Абzац»

Журналистам стало известно, как живет ретривер, которого три года назад президент России Владимир Путин подарил школьнице из Обнинска, страдающей аутизмом. Об этом пишет Telegram-канал «Абзац».

По его информации, собаку назвали Дарой, и за два года жизни в семье Папановых она помогла своей хозяйке социализироваться. 14-летняя Екатерина в настоящее время находится на домашнем обучении, с псом они неразлучны и все свободное время проводят вместе.

Мать девочки заметила, что дочь после появления Дары стала более общительной и контактной.

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Отмечается, что всего в семье Папановых четверо детей, а также полноценный мини-зоопарк — помимо собаки, в квартире обитают три кошки, кролик и морская свинка. «Папановы уверены, что так делают детей счастливее, а семью крепче», — говорится в материале.

27 декабря 2019 года сообщалось, что 12-летней Папановой передали подарок от Путина — щенка. От ее имени к главе государства обратился отец, попросив ретривера или лабрадора для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В сообщении областных властей говорилось, что медики рекомендовали девочке общение с животными.

Путин неоднократно дарил маленьким россиянам щенков. В июле 2015 года он преподнес шестимесячного щенка ньюфаундленда школьнице из Киргизии, в июне того же года передал лабрадора первокласснице из Тулы, а в феврале 2019-го подарил щенка золотистого ретривера больной аутизмом девочке из Приморья.

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Варвара Кошечкина
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