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В Кремле оценили петицию об отставке Кадырова

Пресс-секретарь Песков счел несерьезной петицию об отставке Кадырова с поста главы Чечни
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский / ТАСС

В Кремле не рассматривают всерьез петицию с требованием отставки главы Чечни Рамзана Кадырова, которая ранее появилась на сайте Change.org. Так инициативу оценил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС в понедельник, 7 февраля.

«Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому», — пояснил официальный представитель Кремля.

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Варвара Кошечкина
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