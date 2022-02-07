В Кремле оценили петицию об отставке Кадырова

В Кремле не рассматривают всерьез петицию с требованием отставки главы Чечни Рамзана Кадырова, которая ранее появилась на сайте Change.org. Так инициативу оценил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС в понедельник, 7 февраля.

«Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому», — пояснил официальный представитель Кремля.