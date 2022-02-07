Еще в одном российском регионе из-за COVID-19 приостановили плановую медпомощь

В Удмуртии поликлиники перешли на семидневный рабочий режим и приостановили оказание плановой первичной медико-санитарной помощи. Об этом заявила заместитель председателя правительства российского региона Эльвира Пинчук, пишет РИА Новости.

Она также сообщила, что две недели подряд в республике фиксируется прирост заболеваний коронавирусом.

«На сегодняшний день штамм омикрон полностью вытеснил штамм дельта. При этом поменялась структура степени тяжести заболевания, так в предыдущие волны нуждалось в госпитализации 20 процентов заболевших, сейчас это не более 5 процентов. Поэтому основная нагрузка легла на амбулаторную службу», — отметила Пинчук.

6 февраля стало известно, что еще в одном регионе России — Тюменской области — поликлиники временно приостановили плановый прием, пациентов переносят на более поздние сроки.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в настоящий момент в Москве 90-95 процентов всех случаев заражений коронавирусом приходятся на омикрон-штамм.