США не смогли предоставить информации о «провокации» России на Украине

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что власти США не смогли предоставить дополнительную информацию о якобы подготовке Россией провокации с использованием сфабрикованного видео о событиях на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Нам нечего больше сказать сверх того, что мы в деталях рассказали вам на прошлой неделе о российских планах», — отметил представитель Госдепа в ответ на вопрос о том, может ли американская сторона добавить к своим утверждениям что-то еще, что указывало бы на то, что они верны.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов объяснил цель обвинений Запада в адрес России из-за якобы готовящегося «вторжения» на Украину. Он подчеркнул, что подобные заявления кощунственны и голословны. Глава дипмиссии указал, что сообщения западных СМИ о провокациях являются ложью и представляют собой часть информационной войны против России.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.