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Японский гигант распадется на две части

Корпорация Toshiba объявила о разделении на независимые компании

Фото: Issei Kato / Reuters

Японская корпорация Toshiba решила разделиться на два профильных подразделения вместо изначально планируемых трех и продать свои непрофильные активы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Toshiba планирует выделить в отдельную компанию и продать свое подразделение по производству устройств, в том числе полупроводников. Свой бизнес по операциям в сфере инфраструктурных услуг компания решила не отделять. Распад на две части обойдется японскому гиганту дешевле и пройдет более гладко, чем первоначальный план, предполагающий деление бизнеса на три части.

Toshiba также определила как непрофильный бизнес свое подразделение по производству электронного оборудования Toshiba Tec Corp., однако не сообщила о планах по его продаже. Кроме того, компания планирует использовать 2,6 миллиарда долларов избыточного капитала для возврата средств акционерам в течение двух лет.

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Помимо этого, Toshiba продаст 55 процентов акций компании Toshiba Carrier Corp. по производству кондиционеров своему американскому партнеру Carrier Global Corp.

Японской корпорации также принадлежит доля в производителе чипов памяти Kioxia Holdings Corp. Эти акции останутся в собственности Toshiba, но компания будет стремиться «немедленно» продать их и вернуть вырученные средства акционерам. После объявления о разделении на две части акции Toshiba подскочили на 4,5 процента. Котировки Toshiba Tec выросли на 15 процентов, что стало сильнейшим ростом бумаг с 2016 года.

Уже несколько лет Toshiba переживает кризис из-за постоянных скандалов и ошибок в управлении. Для спасения бизнеса ей пришлось продать контроль в своем полупроводниковом подразделении, что привело в компанию новых инвесторов-активистов (акционеры, которые не просто приобрели долю, но хотят принимать участие в управлении компанией).

В 2021 году генеральный директор Toshiba Сатоси Цунакава заявил, что разделение компании на три бизнеса станет оптимальным для корпорации и акционеров. Однако некоторые крупнейшие акционеры не согласились с этим и выступили против. В настоящее время, когда компанию решили разделить на две части, Цунакава отрицает, что это было сделано из-за давления со стороны акционеров.

Изначальный план по разделению компании на три части вынашивался несколько месяцев. Разделение хотели завершить к 2024 году. Из группы хотели выделить инфраструктурный бизнес и отделение по производству устройств. Все остальные подразделения должны были остаться в компании Toshiba. В корпорации надеялись, что эти изменения заставят некоторых отдельных акционеров покинуть компанию. Цунакава отрицал, что Toshiba таким образом хочет избавиться от акционеров, подчеркнув, что данный процесс направлен на оптимизацию расходов компании.

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Платон Щукин
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