Toshiba объявила о распаде на три части

Toshiba объявила о разделении на три независимых компании к 2024 году

Японская компания Toshiba объявила о распаде на три независимых подразделения, причем историческое название останется только у одного из будущих предприятий. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает Reuters.

Из нынешнего конгломерата выделят энергетический и инфраструктурный бизнес, а также бизнес по производству устройств и систем хранения данных. Завершить процесс разделения предполагается к 2024 году.

План разрабатывали в течение пяти месяцев, после скандала с корпоративным управлением. По данным источников, знакомых с ситуацией, изменения должны побудить отдельных акционеров, наиболее недовольных ситуацией, выйти из компании.

Частные инвестиционные компании хотят, чтобы Toshiba была продана инвестиционным фондам, которые могли бы разделить бизнес более смело. Однако такое решение могло вступить в противоречие с законом о национальной безопасности Японии. Кроме того, против могли выступить и антимонопольные органы.

Глава Toshiba Сатоси Цунакава опроверг предположение о попытке избавиться от неудобных акционеров и указал, что министерство торговли Японии уже поддержало представленный план. В компании подчеркивают, что разделение позволит каждому бизнесу усилить выбранное направление и оптимизировать расходы.

В июне этого года акционеры Toshiba проголосовали за отставку председателя совета директоров компании Осамы Нагаямы. Одним из поводов для такого решения стал доклад о сговоре руководства корпорации с чиновниками японского правительства. Расследование инициировал крупный акционер — сингапурский хедж-фонд Effissimo Capital Management. Как отмечал Reuters, уход Нагаямы может стать переломным моментом в японском корпоративном управлении, поскольку такие решения чрезвычайно редкие.