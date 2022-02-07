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США и ФРГ выразили желание продолжить диалог с Россией

Президент Байден заявил о готовности США и ФРГ продолжить переговоры с РФ по безопасности
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Президент США Джо Байден заявил о готовность Штатов и Германии добросовестно продолжить диалог с Россией по гарантиям безопасности, передает ТАСС.

На пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Байден выразил желание продолжить взаимодействие с Россией. «Мы очень ясно даем понять, что готовы продолжать добросовестно вести переговоры с Россией», — подчеркнул он.

Марина Совина
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