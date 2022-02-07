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Оценен уровень загрязнения воздуха в России

Число случаев высокого загрязнения воздуха в России выросло на 23 процента в 2021 году

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

В 2021 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха выросло на 23 процента по сравнению с 2020 годом. Уровень загрязнения воздуха в стране оценила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росгидромета, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего за 2021 год в России было зафиксировано 406 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. Уже второй год подряд показатель оказывается рекордным для страны — число инцидентов стало максимальным за весь доступный период статистики с 2005 года. С 2011 года количество случаев выросло в шесть раз. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2020 году — 331 инцидент, а до этого рекорд был установлен в 2010 году — 126 инцидентов.

Высокий и экстремально высокий уровни загрязнения могут нанести существенный вред окружающей среде и здоровью человека. При этом президент FinExpertiza Global Елена Трубникова отметила, что отчасти рост зафиксированных инцидентов обусловлен улучшением качества мониторинга. Пункты наблюдения модернизирует и устанавливают автоматизированные экологические лаборатории. «Новое оборудование позволяет уйти от ручных проб и вести непрерывные наблюдения за качеством воздуха, что повышает точность оценки реального состояния атмосферы», — рассказала Трубникова и подчеркнула, что автоматический мониторинг существенно повлиял на статистику в последние два года.

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«Но даже если исключить из рассмотрения автоматически диагностированные инциденты, бросается в глаза резкий рост загрязнений воздуха, выявленных и традиционным методом ручного отбора проб», — отметила президент. Более половины случаев загрязнения приходится на Красноярский край (Норильск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Канск). На втором месте оказалась Самарская область, а на третьем — Оренбургская. Также в первую пятерку попали Иркутская область и Бурятия. Наиболее проблемной локацией в стране стал Норильск.

Россия планирует снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В 2021 году власти анонсировали эксперимент по ограничению выбросов в Сахалинской области. Сахалин должен достичь углеродной нейтральности уже к 2025 году, поэтому регион переведут на газ и увеличат долю использования возобновляемых источников энергии.

Нина Ташевская
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