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Женщина случайно родила детей от родного брата

Руандийка родила троих детей от возлюбленного и узнала, что он ее родной брат

Кадр: Afrimax English / YouTube

Жительница Руанды случайно родила детей от родного брата, а когда узнала правду, ушла от него. Об этом сообщает кенийское издание Tuko.

44-летняя Мукандамаге Домитила рассказала, что мать умерла через год после ее рождения. Спустя еще несколько лет она также потеряла отца, и поэтому родственники семьи разобрали детей пары на воспитание. Члены семьи, в которой росла руандийка, сказали ей, что у нее есть брат, однако она совсем не помнила его.

Через много лет женщина стала домработницей, и однажды, закончив работу, она познакомилась с мужчиной в столице. Молодые люди быстро нашли общий язык и вскоре влюбились друг в друга. Они стали жить вместе, и за все время отношений у них родилось трое детей.

Счастливую жизнь пары нарушила новость, которую они получили от родственников. Оказалось, что Домитила и ее возлюбленный — родные брат и сестра. Это известие сильно повлияло на жизнь африканки — она закрылась дома и даже перестала выходить за водой. По словам Домитилы, люди издевались над ее детьми и напоминали им, что они родились в результате кровосмешения. Поэтому она решила оставить брата и мужа.

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С тех пор прошло уже пять лет, и мужчина ни разу не связался с бывшей возлюбленной и своими детьми. Африканка живет в недостроенном доме, а двое из ее детей страдают от болезней. Домитила обратилась за помощью в строительстве дома и лечении детей к неравнодушным людям.

Ранее сообщалось, что муж и жена сдали ДНК-тест и узнали, что приходятся друг другу шестиюродными братом и сестрой. Это настолько шокировало женщину, что семья оказалась на грани развода.

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Евгения Черкасова
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