США обвинили Китай в провале торговой сделки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что КНР не соблюдает необходимые требования по закупкам в рамках торговой сделки с США, сообщает РИА Новости.

Псаки обвинила Китай в провале и невыполнении обязательств по закупкам по торговой сделке с США. «Мы знаем это, фактически мы видели это», — подчеркнула она на брифинге.

Следующие возможные вопросы представитель Белого дома посоветовала задать ведомству торгового представителя США Кэтрин Тай.

Ранее сообщалось, что Китай сорвал торговую сделку после «войны» с США. Американская сторона заявила, что ожидает от другой «конкретных действий».

Торговую сделку с Китаем заключил бывший президент США Дональд Трамп в январе 2020 года. Согласно документу, КНР обещала увеличить закупки сельскохозяйственных и промышленных товаров, энергии и услуг в США в 2020-2021 годах на 200 миллиардов долларов по сравнению с показателями 2017 года.

Торговая сделка позволила предотвратить усиление торговой войны между США и Китаем, которая длилась почти три года и принесла странам значительные потери. Однако нынешний лидер США Джо Байден считает, что соглашение не решает основных проблем с экономикой Китая.