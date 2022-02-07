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Морская версия «Сириуса» получит функции спасательного средства и разведки

Морская версия БЛА «Сириус» сможет выполнять функции спасательного средства и разведчика

Фото: РИА Новости

Морская версия российского тяжелого беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Сириус» сможет выполнять функции поисково-спасательного средства и разведчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Кронштадт».

«Совместно с морской авиацией ВМФ РФ проводятся научно-исследовательские работы по определению технического облика модернизированного "Сириуса", предназначенного для решения задач в интересах флота. Предполагается противолодочный вариант, вариант разведчика-целеуказателя, поисково-спасательного средства и ретранслятора», — сказали в компании.
Серийные поставки в войска новых беспилотников начнутся в 2023 году.

О начале разработки нового тяжелого беспилотника «Сириус» в августе 2020 года сообщал генеральный конструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков. Он отметил, что масса аппарата достигнет двух тонн. Новый беспилотник также получит систему спутниковой связи, которая позволит управлять аппаратом с неограниченного расстояния.

Марина Совина
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