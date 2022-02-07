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Захарова призвала заменить слово «натовцы» на «натисты»

Представитель МИД Захарова заявила, что «натовцы» являются «натистамии» после фейков о РФ
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД России / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала заменить слово «натовцы» на «натисты» после появления фейков об агрессии РФ в отношении Украины. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

«Много чести называть их "натовцы". Натисты они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины», — написала представитель МИД.

Ранее в феврале Захарова остро отреагировала на ложное сообщение Bloomberg о якобы начале «российского вторжения» на Украину. Она назвала авторов публикации извращенцами.

5 февраля на сайте Bloomberg по ошибке появилась статья о «начале вторжения» России на Украину. Позже издание извинилось за публикацию ложных данных. В агентстве уточнили, что сейчас расследуют обстоятельства того, как такой ложный и провокационный материал мог появиться на сайте.

Марина Совина
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