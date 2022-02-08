Россиян попросили не жаловаться на строгие досмотры в аэропортах Египта

Посол России в Египте Георгий Борисенко объяснил важность тщательных досмотров, с которыми сталкиваются туристы перед вылетом из Хургады и Шарм-эш-Шейха. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, многоступенчатые проверки служат мерой предотвращения трагедии, подобной крушению самолета с российскими туристами над Синайский полуостровом в 2015 году. Он подчеркнул, что все протоколы безопасности были разработаны совместно с российскими экспертами и были одним из ключевых условий возобновления авиасообщения между странами.

В связи с этим представитель дипмиссии попросил россиян не жаловаться на строгие проверки, а также призвал египетские власти обеспечить корректное и доброжелательное отношение сотрудников авиагавани к пассажирам.

Ранее, в ноябре 2021 года, стало известно о массовых жалобах российских туристов на многочасовые очереди в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Из-за многоуровневых проверок пассажирам приходилось приезжать в аэропорт за пять-шесть часов до вылета. Вскоре глава Ростуризма Зарина Догузова заявила об урегулировании ситуации с очередями.