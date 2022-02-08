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Путин попросил найти альтернативу газу

Президент Путин поручил найти альтернативные природному газу источники энергии
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / Reuters

Президент России Владимир Путин попросил правительство найти альтернативные источники энергии вместо природного газа. О поручении главы государства сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главам субъектов страны до 1 сентября 2022 года проанализировать, в каких регионах газ не может быть основным источником энергии.

Ответственные должны будут предложить способы, как можно расширить использование в субъектах альтернативных источников энергии. Власти также предусмотрят финансирование подобных мер.

В декабре 2021 года заместитель гендиректора компании «Донстрой» Андрей Багаев в качестве альтернативного источника энергии в жилых комплексах предложил использовать малые ядерные установки. Срок службы подобной системы может составить семь лет.

Нина Ташевская
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